Полиция Японии взяла под защиту более ста человек, завербованных через нелегальные сайты по трудоустройству

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Токио, 5 декабря (Jiji Press) -- По данным японской полиции, к концу ноября были приняты меры по защите 125 человек, откликнувшихся на предложения нелегального трудоустройства. Большинство из них оказались вовлечены в серию разбойных нападений в столичном регионе.

Согласно статистике Национального полицейского агентства, подавляющее большинство обратившихся за защитой – молодые люди: 30% составляют подростки до 20 лет, 40% – люди в возрасте от 20 до 29 лет. На каждую из возрастных групп 30-39 лет, 40-49 лет и старше 50 лет приходится по 10% случаев.

Расследование показало, что молодым людям до 30 лет преимущественно поручали непосредственное участие в преступлениях – например, транспортировку похищенных денег и ценностей. Людям старшего возраста предлагали иные роли: оформление договоров мобильной связи и открытие банковских счетов.

«Даже если преступники получили доступ к вашим личным данным, не поддавайтесь на их угрозы», – подчеркнул на пресс-конференции генеральный комиссар Национального полицейского агентства Цуюки Ясухиро. «Полиция гарантирует вашу безопасность».

С середины октября ведомство проводит активную информационную кампанию, публикуя в интернете видеоматериалы о методах криминальной вербовки. Правоохранительные органы призывают граждан, получивших подобные предложения, немедленно обращаться в полицию. В зависимости от конкретной ситуации, полиция префектур принимает необходимые меры защиты: от эвакуации заявителей и членов их семей до усиленного патрулирования районов их проживания.







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