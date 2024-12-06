Главный тренер «Доджерс» Робертс получил почётную награду в городе Наха

Новости

Наха, префектура Окинава, 5 декабря (Jiji Press) -- Дэйв Робертс, главный тренер бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», завоевавшего титул чемпиона Мировой серии 2024 года, был удостоен специальной почётной награды от администрации города Наха, столицы самой южной японской префектуры Окинава.

Робертс, уроженец города Наха, получил награду из рук мэра города Тинэна Сатору в здании городского собрания. «Это превосходит все мои самые смелые ожидания, я глубоко тронут этой честью», -- отметил Робертс.

Под его руководством «Доджерс», в составе которых блистают японские звёзды Отани Сёхэй и Ямамото Ёсинобу, впервые за четыре сезона стали победителями Мировой серии.

Робертс, появившийся на свет в 1972 году в семье американца и японки с Окинавы, возглавляет «Доджерс» с 2016 года. За время его руководства команда восемь раз становилась победителем дивизиона, четырежды выигрывала титул Национальной лиги и дважды завоёвывала главный трофей Мировой серии.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]