Япония укрепляет оборонный потенциал Филиппин поставками радиолокационного оборудования

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Токио, 5 декабря, четверг (Jiji Press) -- Правительство Японии объявило о намерении поставить военно-морским силам Филиппин комплекс оборонного оборудования, включающий скоростные патрульные катера и системы береговой радиолокации, в рамках программы официальной помощи в сфере безопасности (OSA).

В соответствии с данной программой, предусматривающей безвозмездную передачу оборонного оборудования странам-партнёрам, до конца текущего финансового года аналогичную поддержку получат Индонезия, Монголия и Джибути.

Стоит отметить, что в 2023 финансовом году Япония уже осуществила поставку береговых радиолокационных систем наблюдения военно-морским силам Филиппин. В рамках программы текущего финансового года планируется не только дальнейшее оснащение военно-морского флота, но и предоставление военно-воздушным силам Филиппин специализированного оборудования для воздушного радиолокационного наблюдения.

Общая стоимость поставляемого оборудования составит 1,6 млрд йен. Данная инициатива направлена на усиление оборонного потенциала Филиппин, занимающих стратегически важное положение на ключевых морских коммуникациях.

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