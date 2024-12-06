Минивэн Honda Freed признан автомобилем года в Японии

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Токио, 5 декабря (Jiji Press) -- Экспертное жюри конкурса «Автомобиль года в Японии», в состав которого входят ведущие редакторы автомобильных изданий, присудило главную награду 2024-2025 года минивэну Honda Freed. Модель была выбрана лучшей среди всех новых автомобилей, представленных на японском рынке в период с ноября 2023 по октябрь 2024 года. Для компании Honda эта победа стала первой за последние 14 лет после успеха компактного хэтчбека CR-Z в 2010 году.

Freed, дебютировавший на рынке в 2008 году, получил высокие оценки экспертов за удачное сочетание компактных габаритов и превосходного семейного комфорта. Третье поколение модели, вышедшее в продажу в июне 2024 года, отличается улучшенной управляемостью, более просторным салоном и существенно обновлённым дизайном экстерьера и интерьера. Автомобиль оснащается фирменной гибридной силовой установкой e:HEV, в которой электродвигатель выступает в качестве основного источника тяги.

Второе место в конкурсе занял полноразмерный кроссовер Mazda CX-80.

В номинации «Лучший импортный автомобиль» победу одержал Cooper марки MINI, входящей в состав концерна BMW.



















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