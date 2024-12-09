«Старбакс» в Японии заменит бумажные трубочки на экологичные из биопластика

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Токио, 6 декабря (Jiji Press) -- Японское подразделение сети кофеен Starbucks объявило в пятницу о намерении отказаться от бумажных трубочек в пользу трубочек из биоразлагаемого пластика. Нововведение начнет действовать с января следующего года.

Руководство компании отмечает, что этот шаг призван не только сделать использование трубочек более комфортным для посетителей, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Первыми на новые трубочки из растительного пластика перейдут все 32 кофейни на Окинаве — это произойдет 23 января. В марте нововведение распространится на остальные заведения сети, которых насчитывается около 2000 по всей Японии.

Что касается трубочек большого диаметра, которые используются для особых напитков, включая сезонные версии Фраппучино, их замена начнется в начале апреля и будет проводиться постепенно.

Как сообщают представители компании, трубочки из биопластика не только прочнее бумажных аналогов, но и значительно легче, что позволит сократить объем отходов от трубочек в заведениях сети на 50%.







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