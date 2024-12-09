Премьер Исиба лидирует с доходом в 53,66 млн йен — сравнение доходов партийных лидеров за 2023 год

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Токио, 6 декабря (Jiji Press) -- Согласно отчетам о политическом финансировании за 2023 год, среди лидеров действующих правящей и оппозиционных партий премьер-министр и председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Исиба Сигэру занял первое место с доходом в 53,66 миллиона йен. Представители ЛДП возглавляют этот список десятый год подряд, однако доход Исибы составил лишь четверть от суммы его предшественника — бывшего премьер-министра Кисида Фумио, который в 2022 году получил 206,79 миллиона йен. На втором месте расположился представитель Демократической партии народа Тамаки Юитиро (временно отстранен от должности) с доходом в 52,94 миллиона йен.

Сравнение проводилось на основе суммарного дохода фондов управления финансами лидеров партий и партийных отделений. Для председателя партии Комэйто Сайто Тэцуо из подсчета были исключены переводы средств между организациями, связанные с арендой офиса.

Более половины дохода Исибы — 29,44 миллиона йен — составили поступления от политического fundraising-мероприятия «Семинар Исиба Сигэру 2023», проведенного в одном из токийских отелей. Пожертвования от частных лиц, компаний и организаций составили 10,11 миллиона йен. Среди жертвователей — компании из родной префектуры Тоттори, а также Японский медицинский союз и Японский союз фармацевтов.

В доходе Тамаки почти 40% составило крупное частное пожертвование в размере 20 миллионов йен. Также он получил субсидию от центрального аппарата партии в размере 10 миллионов йен.

На третьем месте Сайто с доходом в 35,5 миллиона йен. Почти 80% его дохода (27,08 миллиона йен) составили субсидии от центрального аппарата партии и пожертвования от префектурального отделения партии в Хиросиме. Четвертое место занял председатель Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико с доходом в 24,95 миллиона йен. Более 40% его дохода (10,51 миллиона йен) составили частные пожертвования, при этом примерно половина этой суммы (5 миллионов йен) — его собственное пожертвование.

Председатель Социал-демократической партии Фукусима Мидзухо получила доход в 11,03 миллиона йен, а представитель партии Рейва синсэнгуми Ямамото Таро — 8,07 миллиона йен. У обоих около половины дохода составили частные пожертвования.

Лидеры партий «Японские инновации», Коммунистической партии, «Сансэйто», Японской консервативной партии и партии «Минна-де цукуру» были исключены из рейтинга, поскольку не имели соответствующих организаций для сбора средств. Однако представитель партии «Японские инновации», губернатор префектуры Осака Ёсимура Хиrofumi, через политическую организацию «Юёкай» задекларировал доход в 11,09 миллиона йен.

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