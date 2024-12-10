После падения режима Асада Япония рассчитывает на улучшение ситуации в Сирии

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ТОКИО, 9 декабря (Jiji Press) -- На фоне падения режима сирийского диктатора Башара Асада правительство Японии выразило надежду на улучшение гуманитарной обстановки в стране, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

«Мы расцениваем данные события как потенциальную возможность для улучшения гуманитарной ситуации в стране», – подчеркнул Хаяси в ходе пресс-конференции.

По его словам, японская сторона намерена продолжать дипломатические усилия в целях достижения мира и стабильности в Сирии, действуя в тесном взаимодействии со странами «Большой семёрки» (G7) и международным сообществом, при этом пристально отслеживая развитие ситуации в этом ближневосточном государстве.

Касательно вопроса безопасности японских граждан, Хаяси отметил отсутствие данных о пострадавших среди соотечественников. При этом МИД Японии уже обратился ко всем находящимся на территории Сирии японским гражданам с призывом о незамедлительной эвакуации.

«В условиях сохраняющейся напряжённости мы продолжим предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан», – заверил Хаяси.

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