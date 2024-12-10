Премьер-министр Японии выступает за расширение полномочий правоохранительных органов
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 декабря, 2024 г. (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил 9 декабря о планах внедрения новых методов расследования, в том числе с использованием сотрудников под прикрытием, для противодействия так называемой «теневой подработке», которая привела к серии ограблений в Токио и прилегающих префектурах.
В ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента Исиба отметил необходимость адаптации следственных методов к меняющейся криминогенной обстановке. По его словам, преступные группировки всё чаще прибегают к защищённым каналам связи для привлечения исполнителей вооружённых ограблений.
Премьер-министр назвал практику «теневой подработки» категорически неприемлемой и анонсировал комплекс мер, включающий усиление кибер-патрулирования с применением искусственного интеллекта и взаимодействие с социальными сетями для оперативного удаления соответствующего контента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]