Премьер-министр Японии выступает за расширение полномочий правоохранительных органов

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Токио, 9 декабря, 2024 г. (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил 9 декабря о планах внедрения новых методов расследования, в том числе с использованием сотрудников под прикрытием, для противодействия так называемой «теневой подработке», которая привела к серии ограблений в Токио и прилегающих префектурах.

В ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента Исиба отметил необходимость адаптации следственных методов к меняющейся криминогенной обстановке. По его словам, преступные группировки всё чаще прибегают к защищённым каналам связи для привлечения исполнителей вооружённых ограблений.

Премьер-министр назвал практику «теневой подработки» категорически неприемлемой и анонсировал комплекс мер, включающий усиление кибер-патрулирования с применением искусственного интеллекта и взаимодействие с социальными сетями для оперативного удаления соответствующего контента.

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