В Пекине начался судебный процесс над сотрудником фармацевтической компании Astellas

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Пекин, 9 декабря (Jiji Press) -- По информации источников, близких к японско-китайским отношениям, в конце ноября в Народном суде средней ступени № 2 города Пекина состоялось первое судебное заседание по делу сотрудника компании Astellas Pharma Inc., которому предъявлены обвинения в шпионаже.

Обвиняемый – японский гражданин в возрасте пятидесяти с лишним лет – был задержан в марте 2023 года буквально накануне своего возвращения на родину после завершения рабочего контракта в Китае. В августе этого года ему были предъявлены обвинения в шпионаже, однако конкретные детали обвинений до сих пор не разглашаются.

Согласно китайской судебной практике, дела, затрагивающие вопросы государственной безопасности, традиционно рассматриваются в закрытом режиме. Детали судебного разбирательства по делу сотрудника Astellas также остаются недоступными для общественности.

С момента вступления в силу закона о противодействии шпионажу, инициированного председателем КНР Си Цзиньпином в 2014 году, по подозрению в шпионской деятельности были задержаны не менее 17 граждан Японии. Пятеро из них, включая сотрудника Astellas, до сих пор находятся под стражей. Данный закон вызывает серьёзную обеспокоенность международного сообщества из-за возможности его избирательного применения.

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