Япония вводит регулирование для IT-гигантов с аудиторией более 40 млн пользователей

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Токио, 10 декабря (Jiji Press) – Кабинет министров Японии утвердил постановление о регулировании деятельности крупных технологических компаний, чья ежемесячная аудитория в стране превышает 40 миллионов пользователей.

Документ вступает в силу 19 декабря этого года. Комиссия по справедливой торговле будет принимать заявки от компаний, подпадающих под установленные критерии, чтобы официально включить их в список регулируемых организаций. Предполагается, что в первую очередь под действие закона попадут американские корпорации Apple и Google.

Данный закон был принят парламентом в июне с целью усиления конкуренции на рынке мобильных приложений и в других сферах, где сейчас наблюдается доминирование технологических гигантов. Полномасштабное внедрение закона планируется завершить к декабрю 2025 года после проработки всех необходимых деталей.

Регулирование затронет четыре ключевых направления: магазины приложений, операционные системы, браузеры и поисковые системы. Компаниям будет запрещено создавать барьеры для выхода на рынок новых игроков, а также предоставлять необоснованные преимущества собственным сервисам. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 20% от выручки компании на внутреннем рынке в соответствующем сегменте, а при повторном нарушении – до 30%.

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