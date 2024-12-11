JR East модернизирует транспортную карту Suica

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Токио, 11 декабря (Jiji Press) -- Крупнейший железнодорожный оператор Японии East Japan Railway Co. (JR East) анонсировал масштабное обновление функционала своей транспортной карты Suica и её мобильного приложения.

Компания планирует в ближайшие десять лет запустить систему прохода через турникеты без физического контакта с терминалом, используя геолокацию мобильного приложения. Это нововведение особенно актуально для пассажиров с детьми и багажом.

В рамках модернизации также появится система месячной подписки со скидками на проезд, расширятся платёжные возможности для крупных покупок. Интеграция с национальной системой идентификации My Number позволит использовать Suica для получения государственных услуг, включая социальные выплаты.

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