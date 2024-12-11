Nippon Life приобретает американскую страховую компанию за рекордные 1,24 триллиона йен

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Токио, 10 декабря (Jiji Press) -- Японская страховая компания Nippon Life Insurance планирует приобрести американскую страховую компанию Resolution Life Group Holdings Ltd., которая специализируется на управлении страховыми полисами в США и Австралии.

Сумма сделки составит около 8,2 миллиарда долларов (1,24 триллиона йен), что станет крупнейшим приобретением в истории японской страховой отрасли. Nippon Life планирует сделать Resolution Life своей дочерней компанией во второй половине 2025 финансового года.

Это решение принято на фоне сокращения внутреннего рынка страхования жизни в Японии из-за демографического спада. Nippon Life с 2019 года постепенно наращивала свою долю в Resolution Life, которая в настоящее время составляет около 23% (инвестиции на сумму около 220 миллиардов йен). Для полного приобретения компании Nippon Life выкупит оставшиеся акции у американского инвестиционного фонда и других акционеров.

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