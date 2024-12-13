Uber запускает в Японии сервис такси для подростков

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Токио, 11 декабря (Jiji Press) – Компания Uber Japan объявила в среду о запуске нового сервиса, позволяющего детям в возрасте от 13 до 17 лет безопасно пользоваться услугами такси, в том числе для поездок на внеклассные занятия.

Новый сервис под названием «Uber Teens» включает специальное приложение с функциями отслеживания местоположения такси в реальном времени для родителей и записи звука в салоне автомобиля. Услуга доступна в крупных городах 11 префектур по всей стране, включая Саппоро, Сэндай, Осаку, Фукуоку и 23 специальных района Токио.

Подростки смогут создавать аккаунты под контролем родителей. Стоимость поездок не отличается от обычных тарифов, при этом родители могут устанавливать лимит на оплату. Для обслуживания подростков будут привлекаться опытные водители с хорошей репутацией.

Подобные сервисы с 2023 года уже запущены в 40 странах мира, включая США.

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