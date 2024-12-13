Японская криптобиржа впервые выходит на фондовый рынок США

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Нью-Йорк, 11 декабря (Jiji Press) – На американской бирже Nasdaq Global Market состоялся дебют холдинговой компании Coincheck Inc., которая стала первой японской криптовалютной биржей, получившей листинг в США.

Coincheck, контролируемая японским онлайн-брокером Monex Group Inc., намерена расширить свое присутствие на рынках США и Японии, где наблюдается активный рост криптовалютного сектора. Финансирование экспансии планируется осуществить за счет средств, привлеченных в ходе первичного размещения акций холдинговой компании Coincheck Group NV.

В первый день торгов акции Coincheck Group закрылись на уровне 13,35 долларов, что обеспечило компании рыночную капитализацию около 1,7 млрд долларов (примерно 260 млрд йен). Выход на американский рынок был осуществлен путем слияния со специальной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC).

По словам председателя Monex Group Мацумото Оки, публично торгуемые акции будут использоваться в качестве «валюты» для приобретения новых активов в рамках стратегии развития Coincheck, реализация которой запланирована на предстоящий год.

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