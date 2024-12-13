Иероглиф «золото» в Японии выбран в качестве кандзи 2024 года

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Киото, 12 декабря (Jiji Press). Иероглиф 金 (кин, канэ) «золото», «деньги» был выбран в качестве иероглифа, олицетворяющего события в Японии в 2024 году.

В этом году японские спортсмены завоевали значительное количество золотых медалей на Олимпиаде и Паралимпийских играх в Париже, правящую Либерально-демократическую партию сотрясал скандал, связанный с финансовыми операциями, а «Золотые прииски острова Садо» были добавлены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Кандзи года», набравший наибольшее количество голосов в опросе, который проводился Японским фондом тестирования способностей к знанию иероглифов по почте и онлайн с ноября, каллиграфически написал в ходе мероприятия в монастыре Киёмидзу-дэра, известном буддийском монастыре в Киото, его настоятель, Мори Сэйхан.

Иероглиф набрал 12 148 из 221 971 голосов, поданных в ходе 30-го ежегодного опроса, став победителем в пятый раз. Его выбор также отражает выпуск новых банкнот, скачки цен и серию ограблений по сценарию «тёмных подработок».

«Кажется, японцы много думают об этом иероглифе», – сказал Мори.

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