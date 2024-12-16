Высший суд Японии признал неконституционным запрет однополых браков

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Фукуока, 13 декабря (Jiji Press) -- Высший суд Фукуоки рассмотрел апелляцию по иску трех однополых пар из префектур Фукуока и Кумамото к государству. Истцы требовали компенсацию в размере 1 миллиона йен каждому, утверждая, что положения Гражданского кодекса и Закона о семейной регистрации, не признающие однополые браки, нарушают конституционные гарантии «свободы брака» и «равенства перед законом».

Председательствующий судья Окада Такэси признал действующие положения противоречащими статье 13 Конституции, защищающей право на стремление к счастью. Это первое подобное решение в серии аналогичных дел и третий случай признания этих положений неконституционными после аналогичных вердиктов высших судов в Саппоро и Токио.

В своем решении судья Окада отметил, что ограничение брака только разнополыми парами нарушает право однополых пар на правовую защиту. Он подчеркнул, что прежние аргументы против признания однополых браков утратили свою актуальность, и «более нет оснований отказывать в их правовом признании».

Суд также указал на отсутствие разумных оснований для дискриминации однополых пар и подчеркнул недостаточность существующих систем партнерства на местном уровне. По мнению суда, ситуация может быть исправлена только предоставлением однополым парам тех же прав, что и разнополым. Кроме того, текущие положения признаны нарушающими статью 24 Конституции о достоинстве личности в брачном законодательстве.

Однако требование о компенсации было отклонено, поскольку, по мнению суда, отсутствие единой позиции Верховного суда по этому вопросу затрудняет признание вины парламента в непринятии соответствующего законодательства.







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