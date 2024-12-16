Военнослужащий ВВС США осужден на 5 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней

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Наха, префектура Окинава, 13 декабря (Jiji Press) -- Окружной суд города Наха вынес приговор 25-летнему военнослужащему ВВС США, назначив ему пять лет лишения свободы за похищение и сексуальное насилие над несовершеннолетней в префектуре Окинава в декабре прошлого года.

Обвиняемый Бреннон Вашингтон, проходивший службу на авиабазе Кадена, был признан виновным в похищении с целью совершения развратных действий и сексуальном насилии над девушкой, не достигшей 16-летнего возраста. Прокуратура настаивала на семилетнем сроке заключения.

Председательствующий судья Сато Тецуро в ходе оглашения приговора указал на наличие видеозаписей с камер наблюдения, где зафиксировано, как потерпевшая сообщает обвиняемому свой возраст. «Особую тяжесть преступлению придает тот факт, что обвиняемый продолжил совершать действия сексуального характера, осознавая отсутствие согласия со стороны потерпевшей», – подчеркнул судья, отметив, что отсутствие раскаяния со стороны подсудимого исключает возможность условного наказания.

Как установлено судом, 24 декабря прошлого года Вашингтон, достоверно зная о возрасте потерпевшей, заманил её в свой автомобиль в парке в центральной части острова Окинава, после чего доставил к себе домой, где совершил действия сексуального характера.

После обнародования данного инцидента в июне этого года выявилась серия случаев сексуального насилия со стороны американских военнослужащих. В связи с этим правительство внесло изменения в протокол оповещения, обязав немедленно информировать органы местного самоуправления о подобных преступлениях.

Комментируя приговор, губернатор Тамаки Дэнни заявил: «Мы категорически не приемлем тяжких и циничных преступлений, попирающих права и достоинство женщин».

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