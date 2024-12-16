Власти Сидзуоки планируют ввести плату 4000 йен за восхождение на Фудзи

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Сидзуока, 13 декабря (Jiji Press) -- Администрация префектуры Сидзуока объявила о планах ввести обязательную плату в размере 4000 йен за восхождение на гору Фудзи с летнего сезона 2024 года. Инициатива призвана решить проблему чрезмерного наплыва туристов и обеспечить их безопасность.

Пункты сбора платы будут установлены на пятой станции трех основных маршрутов восхождения со стороны Сидзуоки: Фудзиномия, Готэмба и Субасири. Собранные средства будут направлены на обеспечение безопасности туристов и содержание инфраструктуры.

Согласно новым правилам, туристам без брони в горных приютах будет запрещено подниматься на гору с 14:00 до 03:00 следующего дня. Все желающие совершить восхождение должны будут заранее ознакомиться с правилами поведения на маршруте. Действующий сейчас добровольный экологический сбор в 1000 йен будет упразднен и включен в единый входной билет.

Законопроект планируется представить на рассмотрение префектурального парламента в феврале после согласования с префектурой Яманаси, на территории которой также проходят маршруты восхождения на высочайшую вершину Японии.

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