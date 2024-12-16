В скоростных поездах Японии половина общих туалетов станет женскими

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Нагоя, 13 декабря (Jiji Press) -- Крупнейший железнодорожный оператор Центральной Японии компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai) приняла решение о переоборудовании половины общих туалетов в высокоскоростных поездах синкансэн в женские. Такой шаг связан с растущим числом пассажиров женского пола.

Переоборудование туалетных комнат в 16-вагонных составах начнется уже сегодня и завершится к 15 марта 2025 года, когда вступит в силу новое расписание движения поездов.

На данный момент в каждом нечетном вагоне синкансэна расположено по два общих туалета. После реконструкции один из них будет доступен исключительно для женщин. Исключение составит только 11-й вагон, где уже установлен многофункциональный туалет.

В компании отмечают, что данные изменения призваны повысить комфорт женщин-пассажиров, число которых постоянно растет на фоне общего увеличения пассажиропотока.

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