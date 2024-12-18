Губернатор Окинавы требует план передислокации войск на Гуам, министр обороны обещает снизить военное присутствие

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Наха, преф. Окинава, 15 дек. (Jiji Press) -- В здании префектуральной администрации состоялась первая после вступления в должность встреча министра обороны Накатани Гэна с губернатором префектуры Окинава Тамаки Дэнни. Министр проинформировал губернатора о начале передислокации подразделений морской пехоты США с Окинавы на американскую территорию Гуам и подчеркнул намерение продолжить работу по сокращению военного присутствия на Окинаве. В свою очередь, губернатор потребовал предоставить конкретный график дальнейшей передислокации.

Вывод американской морской пехоты с Окинавы был предусмотрен «дорожной картой» реорганизации американских войск в Японии, принятой в 2006 году. Согласно плану, из около 19000 военнослужащих примерно 9000 должны быть переведены на Гуам и другие территории.

В ходе встречи Накатани сообщил о начале передислокации передового отряда численностью около 100 человек, отметив: «Это важная веха и крайне значимый шаг». Тамаки в ответ подчеркнул: «До сих пор не представлен конкретный график передислокации. Мы настаиваем на предоставлении четкого плана и скорейшем завершении процесса перемещения». Кроме того, губернатор потребовал перенести за пределы префектуры все учения морской пехоты.

Накатани заверил: «Мы приложим максимум усилий для дальнейшего сокращения военного присутствия» и подтвердил намерение продолжить реализацию плана по переносу авиабазы Футэнма из города Гинован в район Хэноко города Наго. Тамаки выступил против, заявив: «Это бесперспективное строительство с неопределенным сроком завершения» и призвал немедленно остановить работы, начав поиск решения путем диалога с префектурой.

Касательно временной приостановки полетов конвертопланов Osprey, Накатани сообщил, что направил американской стороне запрос о предоставлении детальной информации. Тамаки выразил обеспокоенность, отметив: «Недостаток информации лишь усиливает тревогу как жителей префектуры, так и всей страны».

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