В Мияги восстанавливают морские экосистемы, пострадавшие от цунами

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Сиогама, преф. Мияги, 16 декабря (Jiji Press) – В префектуре Мияги активно развивается программа по восстановлению подводных лугов морской растительности, уничтоженных цунами после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. Особое внимание уделяется потенциалу этих экосистем в борьбе с выбросами углерода.

«Взморник – это колыбель морской жизни, – говорит один из участников проекта по восстановлению залива Мацусима, входящего в тройку самых живописных мест Японии. – Хотя из-за глобального потепления и повышения температуры воды часть растений погибает, мы намерены сделать все возможное прямо сейчас».

Морские луга не только служат природным питомником для рыб, обеспечивая места нереста и укрытия для мальков, но и рассматриваются как перспективный инструмент в борьбе с глобальным потеплением благодаря способности поглощать углекислый газ – явление, получившее название «голубой углерод».

В знаменитом заливе Мацусима после цунами площадь подводной растительности сократилась почти в десять раз. Обеспокоенные падением улова местные рыбаки и жители в феврале 2012 года создали «Совет по восстановлению морских лугов залива Мацусима», который с тех пор ведет работу совместно с государственными структурами и научным сообществом.

В ноябре текущего года в Сиогаме состоялась масштабная акция по высадке взморника. Около 50 добровольцев и студентов рыбохозяйственного колледжа вручную прикрепляли крошечные, трехмиллиметровые семена к специальным агар-агаровым шарикам, которые затем распределяли по морскому дну на двухметровой глубине у береговой линии.

«Мы думаем о будущих поколениях – важно обеспечить продолжение этой работы», – рассказывает председатель совета Кувабара Сигэру, которому 71 год. Он регулярно проводит занятия в начальных школах Сиогамы, объясняя важность сохранения морских экосистем: «Надеемся, что дети поймут значимость нашей работы и продолжат её».

Согласно данным префектуры, спутниковый мониторинг выявил тревожную тенденцию: площадь прибрежных морских лугов сократилась вдвое – с 2050 гектаров в 2015 финансовом году до 1100 гектаров в 2019-м. Главной причиной называют повышение температуры воды из-за климатических изменений.

В 2021 году префектура учредила «Совет по голубому углероду», объединивший ученых и работников рыбной отрасли. Совет занимается разработкой методов мониторинга морских экосистем и просветительской деятельностью. С этого года запущена программа краудфандинга для финансовой поддержки природоохранных инициатив.

«Крупный бизнес проявляет растущий интерес к проектам по голубому углероду в рамках корпоративной социальной ответственности. Мы стремимся выступать связующим звеном между компаниями и местными экологическими организациями», – отмечает представитель префектуры.



















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