В Макдоналдсе в Японии убита школьница, еще один подросток ранен

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Фукуока, 15 декабря (Jiji Press) -- В городе Китакюсю префектуры Фукуока двое учащихся средней школы подверглись нападению с ножом в ресторане Макдоналдс в субботу вечером.

Инцидент произошел около 20:25 в ресторане «Макдоналдс 322» в районе Токурики города Китакюсю. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, где спустя полтора часа 15-летняя Накашима Саая скончалась от потери крови в результате ранения в область живота. Второй пострадавший, 15-летний ученик той же школы, получил ранение в поясницу, его жизни ничего не угрожает.

По данным следствия, нападавший действовал молниеносно – от момента входа в ресторан до выхода прошло менее 30 секунд. Подростки стояли в очереди к кассе, когда неизвестный мужчина направился прямо к ним и без единого слова нанес удары ножом.

Пострадавший мальчик сообщил полиции, что нападавший был ему незнаком. Информация о возможном знакомстве погибшей с преступником пока не установлена.

Полиция префектуры Фукуока создала следственный штаб в отделении полиции Кокура-Минами и ведет розыск преступника по делу об убийстве.

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