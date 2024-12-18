Атомная энергетика становится экономически выгоднее тепловой: стоимость ТЭС растёт из-за затрат на борьбу с выбросами CO2 – Минэкономики

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Токио, 16 дек. (Jiji Press) -- Министерство экономики, торговли и промышленности Японии представило расчёты себестоимости электроэнергии на 2040 финансовый год, согласно которым атомная энергетика будет экономически выгоднее тепловой.

В предыдущих прогнозах от 2021 года на 2030 финансовый год самым экономичным источником энергии считались ТЭС на сжиженном природном газе (СПГ), однако теперь ожидается существенное увеличение расходов на снижение выбросов углекислого газа (CO2).

Результаты исследования были представлены на заседании рабочей группы Консультативного комитета по природным ресурсам и энергетике при министре экономики. 17 декабря планируется обнародовать проект обновлённого «Базового энергетического плана», определяющего стратегию энергетической политики страны. Расчёты, указывающие на экономическое преимущество атомной энергетики, станут ключевым аргументом при формировании энергетического баланса на 2040 финансовый год.

По расчётам, минимальная себестоимость атомной энергии составит 16,40-18,90 йен за киловатт-час. Несмотря на рост по сравнению с показателем в 14,50 йен на 2030 финансовый год из-за увеличения затрат на строительство и безопасность, риск аварий был снижен.

Газовые ТЭС, являющиеся сейчас основным источником электроэнергии, будут производить её по цене 20,20-22,20 йен за киловатт-час, что примерно в два раза выше показателя 2030 финансового года из-за роста расходов на квоты выбросов CO2 и топливо. Прогнозируется, что угольные ТЭС будут ещё дороже, даже при использовании водородного и аммиачного топлива, а также технологии улавливания и подземного хранения углерода (CCS).

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