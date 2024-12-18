Глава MUFG Bank Хандзава: «Приношу искренние извинения» — Число пострадавших от хищений из банковских ячеек может возрасти на десятки человек

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Токио, 16 декабря (Jiji Press) -- 16 декабря руководство MUFG Bank провело первую пресс-конференцию после того, как в прошлом месяце стало известно о хищении бывшей сотрудницей клиентских активов на сумму свыше миллиарда йен из банковских ячеек. Президент банка Хандзава Дзюнъити подчеркнул, что «данный инцидент подрывает основы банковского бизнеса – доверие клиентов», и «принес глубочайшие извинения клиентам и всем причастным лицам». Банк также сообщил о возможном выявлении десятков новых пострадавших в двух токийских филиалах, где произошли хищения.

Агентство финансовых услуг Японии 16 декабря направило в банк предписание о предоставлении отчета согласно банковскому законодательству.

Касаясь вопроса об ответственности руководства, президент Хандзава отметил, что «главной задачей считает тщательное расследование причин инцидента и разработку мер по предотвращению подобных случаев». Он также сообщил о намерении рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности в отношении себя и других руководителей по итогам расследования.

Хищения были совершены в токийских филиалах Нэрима и Тамагава. Бывшая сотрудница банка, женщина в возрасте 40 лет, отвечавшая за управление банковскими ячейками с апреля 2020 года по октябрь 2024 года, незаконно использовала хранившиеся в филиалах запасные ключи для хищения активов около 60 клиентов. По словам Хандзава, бывшая сотрудница призналась в том, что использовала похищенные средства для инвестиций. В настоящее время она уволена из банка за грубое нарушение трудовой дисциплины.

Руководство банка объявило о планах централизовать хранение запасных ключей в головном офисе к январю следующего года. Также сообщается, что около 20 пострадавшим клиентам уже выплачена компенсация на общую сумму порядка 300 миллионов йен.

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