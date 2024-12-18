Япония намерена на 60% сократить объемы пищевых отходов в коммерческом секторе к 2030 году

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Токио, 16 декабря (Jiji Press) -- Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Японии представили 16 декабря проект по сокращению объемов пищевых отходов в коммерческом секторе на 60% к 2030 финансовому году по сравнению с показателями 2000 финансового года.

Для достижения поставленной цели правительство намерено обязать предприятия пищевой отрасли пересмотреть существующую практику отказа от приема продуктов с недостаточным сроком годности, а также внедрить систему предварительных заказов.

Пищевые отходы образуются как в коммерческом секторе, включая производителей продуктов питания, розничные сети и предприятия общественного питания, так и в домохозяйствах. Действующий план предусматривает сокращение ежегодного объема пищевых отходов вдвое к 2030 финансовому году от уровня 2000 года: до 2,73 миллиона тонн в коммерческом секторе и до 2,16 миллиона тонн в домохозяйствах.

Учитывая, что объем пищевых отходов в коммерческом секторе уже снизился до 2,36 миллиона тонн в 2022 финансовом году, правительство планирует установить новый целевой показатель — 2,19 миллиона тонн к 2030 финансовому году.

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