Сон: «Уверенность в экономике США значительно укрепилась» - после встречи с Трампом анонсированы инвестиции в размере 15 трлн йен

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Вашингтон, 16 дек. (Jiji Press) -- Председатель совета директоров и президент SoftBank Group (SBG) Сон Масаёси совместно с избранным президентом США Трампом провели пресс-конференцию 16 декабря, на которой объявили о планах инвестировать в американскую экономику 100 миллиардов долларов (около 15 трлн йен) в течение ближайших четырех лет. Средства будут направлены в развитие искусственного интеллекта (ИИ), центров обработки данных и полупроводниковых технологий. Ожидается, что реализация проекта позволит создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест. По словам Сона, победа Трампа на выборах «существенно укрепила уверенность в американской экономике».

В тот же день Трамп принял Сона в своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго». В ходе пресс-конференции он охарактеризовал Сона как «одного из самых выдающихся бизнес-лидеров современности». Примечательным моментом встречи стало предложение Трампа увеличить объем инвестиций до 200 миллиардов долларов, на что Сон с улыбкой заметил: «Вот что значит блестящий переговорщик».

В последние годы Сон активно продвигает концепцию «революции ИИ», существенно наращивая инвестиции в эту сферу. Недавно также стало известно о планах дополнительного финансирования американской компании OpenAI, создавшей систему генеративного ИИ «ChatGPT».

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