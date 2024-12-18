Honda разрабатывает новую гибридную систему, нацеленную на динамичное вождение

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Токио, 18 декабря (Jiji Press) -- Автомобильный концерн Honda Motor Co. представил новое поколение своей фирменной гибридной системы «e:HEV».

В сравнении с предшественником, инженерам удалось существенно повысить эффективность работы двигателя и достичь впечатляющей экономичности как на низких, так и на высоких скоростях. Благодаря инновационной системе управления силовым агрегатом, водитель сможет в полной мере ощутить отклик двигателя и его звучание, что создает более захватывающие впечатления от вождения.

История гибридных автомобилей Honda началась в 1999 году. Представленная система «e:HEV» знаменует собой уже четвертое поколение разработок компании. Новинку планируется устанавливать на кроссоверы, включая модель «Vezel», начиная с 2026 года. При этом передовая технология управления силовой установкой «S+ Shift» дебютирует раньше – уже в следующем году на спортивном купе «Prelude».

В основе новой системы – комбинация двух электродвигателей с бензиновыми агрегатами объемом 1,5 литра для компактных моделей и 2,0 литра для среднеразмерных автомобилей. В сегменте средних автомобилей, с учетом снижения массы кузова, ожидается улучшение топливной экономичности более чем на 10%. Унификация компонентов между малыми и средними моделями позволит снизить производственные затраты, а рентабельность каждого автомобиля должна вырасти вдвое по сравнению с показателями 2018 года. Honda намерена удвоить продажи гибридных автомобилей к 2030 году – с примерно 650 000 единиц, реализованных в 2023 году.

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