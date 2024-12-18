Honda и Nissan готовятся к слиянию для ускорения разработки электромобилей – возможно присоединение Mitsubishi, что создаст третьего автопроизводителя в мире

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Токио, 18 дек. (Jiji Press) -- Как стало известно, автомобильные гиганты Honda и Nissan Motor приступили к обсуждению возможного слияния путём создания единой холдинговой компании.

К объединению в перспективе может присоединиться и Mitsubishi Motors, в которой Nissan владеет пакетом акций. Все три автопроизводителя уже вели переговоры о совместных разработках в сфере электромобилей (EV), поскольку существенно отстали от зарубежных конкурентов. Предполагается, что слияние позволит аккумулировать значительные средства на исследования и разработки для преодоления этого отставания.

Вице-президент Honda Аояма Синдзи в утреннем комментарии журналистам в Токио подтвердил: «Хотя окончательных решений пока нет, мы действительно рассматриваем различные варианты». Все три компании выпустили официальные заявления о том, что «ведут разносторонние переговоры о возможном сотрудничестве в будущем».

По объёму годовых продаж Honda занимает седьмое место в мировом рейтинге автопроизводителей, а Nissan – восьмое. В марте текущего года компании подписали комплексный меморандум о сотрудничестве. В августе к этому соглашению присоединилась Mitsubishi Motors, и сейчас ведутся переговоры о совместных разработках в области электрификации и автомобильного программного обеспечения. В случае объединения трёх компаний совокупный объём продаж превысит 8 миллионов автомобилей в год, что позволит создать третий по величине автомобильный альянс в мире после Toyota Motor и немецкого концерна Volkswagen Group.

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