Sony Group станет крупнейшим акционером KADOKAWA

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Токио, 19 декабря (Jiji Press) -- Корпорация Sony Group объявила о подписании соглашения о капитальном и деловом партнерстве с компанией KADOKAWA. 7 января будущего года Sony приобретет новые акции KADOKAWA путем частного размещения на сумму порядка 50 миллиардов йен, в результате чего станет крупнейшим акционером с долей владения около 10%.

В настоящее время Sony Group владеет примерно 2% акций KADOKAWA, и компании уже ведут совместную деятельность. Для укрепления партнерских отношений Sony увеличит свою долю участия и делегирует одного представителя в совет директоров.

Компании планируют рассмотреть возможности совместного инвестирования в глобальный развлекательный контент, взаимной коммерциализации и экранизации интеллектуальной собственности, а также совместного производства аниме-проектов. Кроме того, в их планах поиск новых артистов через стриминговую платформу KADOKAWA «Niconico».

Среди ключевых объектов интеллектуальной собственности KADOKAWA числятся такие произведения, как «Re:Zero — Жизнь с нуля в альтернативном мире» и «Подземелье и кухня».

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