В японских школах зафиксировано рекордное число наказаний за сексуальные преступления: 320 сотрудников

Новости

Токио, 20 декабря (Jiji Press) -- Министерство образования Японии опубликовало результаты исследования, согласно которому в 2023 финансовом году было зарегистрировано беспрецедентное число дисциплинарных взысканий за сексуальные преступления и насилие среди сотрудников государственных школ всех уровней, включая специализированные учебные заведения. Показатель в 320 человек впервые превысил отметку в 300 нарушителей.

Исследование охватило 67 органов образования, включая советы всех 47 префектур и городов особого значения.

Общее число сотрудников, подвергшихся дисциплинарным взысканиям и предупреждениям, составило 4829 человек, что на 257 больше по сравнению с предыдущим годом. Это второй по величине показатель за период 2019-2023 финансовых годов. Самой распространённой причиной взысканий стали нарушения правил дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия – 2302 случая.

Среди 320 случаев наказаний за сексуальные преступления и насилие: 195 человек были уволены, 69 временно отстранены от должности, 17 подверглись сокращению заработной платы, 8 получили строгий выговор, а 31 – предупреждение. Возрастной анализ нарушителей показал следующее распределение: 105 человек в возрасте от 20 до 29 лет, 86 человек – от 30 до 39 лет, 78 человек – старше 50 лет, и 51 человек – от 40 до 49 лет.

Кроме того, исследование выявило рекордное число сотрудников, взявших отпуск по причине психических расстройств – 7119 человек, что на 580 больше прошлогоднего показателя. Распределение по типам учебных заведений: 3443 – в начальных школах, 1705 – в средних школах, 966 – в старших школах, 928 – в специализированных школах. При опросе о причинах наиболее частым ответом стали «трудности, непосредственно связанные с преподаванием и воспитанием учащихся».

В связи с этим Министерство образования заявило о необходимости «тщательного анализа ситуации и разработки комплекса мер по предотвращению профессионального выгорания и развития психических расстройств среди педагогического состава».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]