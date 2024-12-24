Антимонопольный регулятор Японии выдаст Google предписание об устранении нарушений за принудительную установку поисковых приложений на смартфоны

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Токио, 22 декабря (Jiji Press) -- Как стало известно из информированных источников, Комиссия по справедливой торговле Японии намерена выдать предписание о прекращении деятельности компании Google в связи с нарушением антимонопольного законодательства (недобросовестная торговая практика). Это станет первым случаем, когда Комиссия выпускает подобное предписание в отношении одного из технологических гигантов, входящих в группу «GAFA».

Комиссия уже направила Google уведомление о планируемых мерах и примет окончательное решение после проведения слушаний с участием представителей компании.

Согласно источникам, Google заключала с производителями устройств на базе операционной системы Android соглашения, обязывающие их устанавливать поисковое приложение Google Search и браузер Google Chrome на главный экран в обмен на разрешение использовать собственные магазины приложений. Кроме того, компания подписывала контракты, предусматривающие выплату части доходов от поисковой рекламы при условии отказа от установки поисковых приложений конкурентов.

По всей видимости, Комиссия расценила такие договорные практики как «сделки с ограничительными условиями», что является нарушением антимонопольного законодательства.

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