Япония планирует обеспечить экономический рост вопреки демографическому спаду

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Токио, 24 декабря (Jiji Press) -- Правительство Японии представило новую стратегию регионального развития. Документ, одобренный на заседании под руководством премьер-министра Исиба Сигэру, предлагает комплекс мер по стимулированию экономического роста в условиях сокращения населения.

Ключевая задача — сделать регионы привлекательными для молодежи и женщин. Летом 2025 года на основе этой концепции будет разработана программа «Возрождение регионов 2.0». В документе признаётся, что предыдущие меры, принятые с 2014 года, не достигли цели: концентрация населения в Токио продолжает усиливаться, а отток молодёжи и женщин из регионов даже ускорился. «Мы должны сделать жизнь в регионах более привлекательной — это первый шаг к качественно новому подходу в региональной политике», — подчеркнул Исиба.

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