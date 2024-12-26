Япония повысит надбавки учителям на 10 процентов

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Токио, 24 декабря (Jiji Press) -- Японское правительство приняло решение поэтапно увеличить надбавки педагогам государственных школ. К 2030 финансовому году они вырастут с нынешних 4% до 10% от базовой заработной платы.

Уже в 2025 финансовом году размер надбавок составит 5%. Договоренность об этом была достигнута на встрече министра финансов Като Кацунобу и министра образования Абэ Тосико.

Система надбавок регулируется специальным законом об оплате труда педагогических работников. Предполагается, что повышение начнется в январе 2026 года — впервые с момента принятия закона в 1972 году.

«Это повышение радикально изменит условия работы педагогов», — заявила Абэ Тосико на пресс-конференции после встречи с Като.

По её словам, планируется также реформировать организацию труда учителей: в частности, к 2029 финансовому году среднемесячная продолжительность сверхурочной работы должна сократиться на 30% и составить 30 часов.







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