Тойота выделит 1 миллион долларов на инаугурацию Трампа

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Нью-Йорк, 24 декабря (Jiji Press) -- Североамериканское подразделение японской компании Toyota Motor Corp., Toyota Motor North America, заявило во вторник о намерении выделить 1 миллион долларов (примерно 150 миллионов йен) на проведение инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на январь будущего года.

Представитель пресс-службы компании отметил: «Toyota, как и многие другие компании, осуществляющие свою деятельность в США, приняла решение о финансовом участии».

По информации американских СМИ, ведущие автопроизводители США Ford Motor и General Motors (GM) также намерены выделить по 1 миллиону долларов и предоставить свои автомобили для мероприятия. Кроме того, такие крупные компании как Amazon.com и Meta (ранее известная как Facebook) также подтвердили своё участие в финансировании инаугурации.







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