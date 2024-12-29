Снижение тарифов на электроэнергию с января: все компании снизят цены благодаря возобновлению субсидий - до 650 йен для 10 крупных поставщиков

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Токио, 26 декабря (Jiji Press) -- Десять ведущих энергетических компаний Японии объявили в четверг о снижении тарифов на электроэнергию за январь (с оплатой в феврале) для типовых домохозяйств на сумму от 575 до 653 йен по сравнению с предыдущим месяцем. Причиной стало возобновление государственных субсидий на оплату электроэнергии и газа с января.

В зимний период, когда потребление электроэнергии достигает пиковых значений из-за отопления, это позволит существенно снизить финансовую нагрузку на домохозяйства. Зимой также возрастает использование искусственного освещения из-за короткого светового дня, а значительная разница температур между помещением и улицей приводит к повышенному энергопотреблению системами кондиционирования.

Размер субсидии составит 2,5 йен за киловатт-час в январе и феврале, с последующим снижением до 1,3 йен в марте. В январе тарифы компании Hokuriku Electric Power уменьшатся на 575 йен до 7084 йен, Shikoku Electric Power - на 653 йен до 7838 йен, а TEPCO - на 647 йен до 8174 йен.

Система субсидирования была изначально внедрена в ответ на резкий скачок цен на энергоносители после начала специальной военной операции России на территории Украины. В мае текущего года выплаты были приостановлены, затем возобновлены в августе из-за аномальной жары и снова прекращены в октябре.







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