Умер легендарный глава Suzuki Motor Судзуки Осаму

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Токио, 27 декабря (Jiji Press) -- На 95-м году жизни скончался Судзуки Осаму, превративший небольшую компанию из Хамамацу в одного из ведущих мировых автопроизводителей. Причиной смерти, наступившей 25 декабря в 15:53 в больнице города Хамамацу, стала злокачественная лимфома.

Более 40 лет Судзуки возглавлял компанию, определив её путь развития. Начав карьеру в банковской сфере, в 1958 году он породнился с семьей основателей компании, женившись на дочери второго президента Судзуки Сюндзо. В 1978 году, став президентом компании, он произвел революцию на японском автомобильном рынке, выпустив доступный малолитражный автомобиль Alto. Последующие модели закрепили успех, сделав малолитражные автомобили массовым средством передвижения в Японии.

Под его руководством компания успешно вышла на международные рынки, в частности, заняв более 40% автомобильного рынка Индии. Даже став главой крупной корпорации, он продолжал называть себя «хозяином малого предприятия», сохраняя личный контроль над расходами и вникая во все детали производства. Такой подход в сочетании с дальновидной стратегией позволил небольшой компании из Хамамацу выйти на мировой рынок с успешными моделями, такими как Swift.

Даже после передачи в 2015 году поста президента своему сыну Тосихиро, Судзуки, верный принципу «работать всю жизнь», продолжал активно участвовать в управлении компанией в качестве председателя совета директоров.













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