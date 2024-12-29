Принцессе Како исполнилось 30 лет: её мысли с пострадавшими в Ното

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Токио, 29 декабря (Jiji Press) -- В день своего 30-летия принцесса Како, вторая дочь кронпринца Акисино и кронпринцессы Кико, выразила глубокую обеспокоенность судьбой пострадавших от землетрясения и наводнений на полуострове Ното.

На протяжении года принцесса сочетала общественную деятельность с работой в Японской федерации глухих, где с апреля трудится дважды в неделю. В октябре она посетила префектуру Исикава в качестве президента Ассоциации японских ремёсел, где встретилась с мастерами, пострадавшими от стихийного бедствия.

Значимым событием стал её майский визит в Грецию в честь 125-летия дипломатических отношений между странами. Осенью принцесса приняла участие во Всеяпонском чемпионате школьников по жестовому языку в Тоттори, а также в мероприятии Girl’s Messe 2024, где подчеркнула важность понимания различных жизненных обстоятельств.













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