Принцессе Како исполнилось 30 лет: её мысли с пострадавшими в Ното

Императорский дом

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Токио, 29 декабря (Jiji Press) -- В день своего 30-летия принцесса Како, вторая дочь кронпринца Акисино и кронпринцессы Кико, выразила глубокую обеспокоенность судьбой пострадавших от землетрясения и наводнений на полуострове Ното.

На протяжении года принцесса сочетала общественную деятельность с работой в Японской федерации глухих, где с апреля трудится дважды в неделю. В октябре она посетила префектуру Исикава в качестве президента Ассоциации японских ремёсел, где встретилась с мастерами, пострадавшими от стихийного бедствия.

Значимым событием стал её майский визит в Грецию в честь 125-летия дипломатических отношений между странами. Осенью принцесса приняла участие во Всеяпонском чемпионате школьников по жестовому языку в Тоттори, а также в мероприятии Girl’s Messe 2024, где подчеркнула важность понимания различных жизненных обстоятельств.

３０歳の誕生日を前に、写真撮影に臨まれる秋篠宮家の次女佳子さま＝５日、東京都港区の赤坂御用地（宮内庁提供）

３０歳の誕生日を前に、写真撮影に臨まれる秋篠宮家の次女佳子さま＝５日、東京都港区の赤坂御用地（宮内庁提供）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Императорский дом принцесса Како Jiji Press Ното