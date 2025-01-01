Император Японии призывает к миру во всем мире в новогоднем обращении

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Токио, 1 января (Jiji Press) -- Император Японии Нарухито через Управление императорского двора обнародовал свое традиционное новогоднее обращение, в котором выразил надежду на мир во всем мире в год 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Я глубоко осознаю важность взаимопонимания между людьми и их совместных усилий в построении мирного мира», – подчеркнул император.

Отметив, что «сегодняшние мир и процветание нашей страны достигнуты благодаря неустанным усилиям народа в послевоенные годы», император выразил «глубокую скорбь» в связи с продолжающейся гибелью людей в военных конфликтах по всему миру.

Говоря об ушедшем годе, который принес многим японцам немало испытаний, включая разрушительное землетрясение на полуострове Ното в первый день года и рост цен, император отметил: «Я верю, что и в этом году люди смогут преодолеть все трудности, поддерживая друг друга и проявляя взаимную заботу».

1 января императорская чета примет участие в торжественной новогодней церемонии в императорском дворце. На следующий день они вместе с почетным императором и его супругой, семьей принца Акисино и другими членами императорской семьи проведут традиционную новогоднюю встречу с общественностью.

В текущем месяце император с супругой посетят Кобе для участия в памятной церемонии, приуроченной к 30-летию землетрясения в Хансин-Авадзи. Также запланировано их участие в четырех ежегодных мероприятиях, включая Национальный фестиваль культуры в префектуре Нагасаки. По сообщению официальных лиц, в связи с 80-летием окончания войны рассматривается возможность визитов в префектуры Хиросима и Окинава.

Глава Управления императорского двора Нисимура Ясухико отметил: «Его Величество считает своим долгом донести до будущих поколений всю трагедию войны».

Принц Хисахито, старший сын в семье Акисино, в минувшем году достиг совершеннолетия – ему исполнилось 18 лет. Этой весной он заканчивает школу и поступает в Университет Цукуба. Как сообщили в Управлении, церемония совершеннолетия состоится в подходящее время после окончания школы. Во время обучения в университете принц будет совмещать учебу с выполнением официальных обязанностей, при этом приоритет будет отдаваться образованию.

























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