Новогодняя церемония в Императорском дворце

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Токио, 1 января (Jiji Press) -- В токийском Императорском дворце состоялась традиционная новогодняя церемония, в ходе которой Император и Императрица принимали поздравления от членов императорской семьи и высших должностных лиц государства.

В утренние часы члены императорской семьи во главе с кронпринцем Акисино и его супругой принесли свои поздравления Их Величествам, после чего с новогодними приветствиями выступили премьер-министр Исиба Сигэру, члены кабинета министров и председатели обеих палат парламента. В своём обращении Император отметил: «Я глубоко рад возможности вместе отпраздновать наступление Нового года. В этот первый день года я молюсь о благополучии народа и процветании страны».

Во второй половине дня свои поздравления Их Величествам принесли главы дипломатических представительств, аккредитованных в Японии.

В связи с кончиной принцессы Юрико, супруги покойного принца Микаса, последовавшей в ноябре минувшего года, представители семей Микаса и принца Такамадо не присутствовали на церемонии.







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