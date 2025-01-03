Император Японии пожелал мирного года пострадавшим от стихийных бедствий

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Токио, 2 января (Jiji Press) -- 2 января в Императорском дворце состоялась традиционная новогодняя церемония приветствия публики. В своём обращении к собравшимся Император Нарухито затронул тему землетрясения на полуострове Ното и последствий сильных дождей в различных регионах страны, сказав: «Меня глубоко беспокоит положение многих людей, которые до сих пор живут в тяжёлых условиях. Искренне надеюсь, что наступивший год принесёт всем мир и благополучие».

Поскольку в прошлом году мероприятие было отменено из-за землетрясения на полуострове Ното, произошедшего в первый день года, церемония состоялась впервые за два года. Император с Императрицей в сопровождении четы принца Акисино, своей старшей дочери принцессы Айко и других членов императорской семьи пять раз выходили на балкон павильона Тёва-дэн утром и днём, приветливо махая собравшимся.

Почётные Император и Императрица присутствовали на трёх утренних выходах. Почётная Императрица, перенесшая перелом правого бедра прошлой осенью, стояла рядом с Почётным Императором и с улыбкой приветствовала подданных.

По информации Управления Императорского двора, в этот день на новогоднюю церемонию пришли 60 690 человек.

Впервые за пять лет церемония вернулась к допандемийному формату, когда посетители могли прийти без предварительной записи. При этом организаторы призвали соблюдать социальную дистанцию в качестве меры предосторожности.

В связи с кончиной принцессы Юрико Микаса в ноябре прошлого года члены семей принца Микаса и принца Такамадо не присутствовали на церемонии. Также отсутствовал принц Хитати, младший брат Почётного Императора.

























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