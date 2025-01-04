Возрождение полупроводниковой индустрии: Япония начинает новую эру

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Токио, 2 янв. (Jiji Press) -- Японская полупроводниковая промышленность, некогда лидировавшая на мировом рынке, готовится к масштабному возрождению на фоне растущей значимости микрочипов, обусловленной развитием генеративного искусственного интеллекта и обострением геополитических рисков.

Компания «Rapidus» и другие японские производители полупроводников планируют запуск пилотных линий и начало производства в 2025 году. «Это важнейший шаг к тому, чтобы Япония вновь стала поставщиком передовых полупроводников на мировой рынок», – заявил президент компании Коике Ацуёси на торжественной церемонии установки литографического оборудования с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV) в городе Титосе на Хоккайдо в декабре прошлого года. Это оборудование играет ключевую роль в миниатюризации микросхем, что необходимо для повышения производительности полупроводников. Подготовка к запуску пилотной линии в апреле этого года идёт полным ходом.

В число инвесторов «Rapidus» входят такие гиганты как Toyota Motor и Sony Group. Правительство утвердило программу поддержки в размере до 920 млрд йен и планирует дополнительные инвестиции в 100 млрд йен. На строящемся заводе в Титосе к 2027 году планируется наладить массовое производство передовых полупроводников с шириной схем 2 нанометра, которые найдут применение в системах автопилота нового поколения.

Тайваньская компания TSMC, мировой лидер в области контрактного производства полупроводников, уже запустила массовое производство логических микросхем для обработки данных на своём первом заводе в посёлке Кикуё префектуры Кумамото в декабре прошлого года. На прилегающей территории второго завода ведутся подготовительные работы, строительство планируется начать к марту этого года.

Корпорация Kioxia (бывшая Toshiba Memory), ведущий производитель модулей памяти, в сентябре этого года запускает новый производственный корпус на своём заводе в городе Китаками префектуры Иватэ, ориентируясь на растущий спрос со стороны центров обработки данных. Американская компания Micron Technology также планирует начать производство современных модулей памяти на своём заводе в городе Хигасихиросима префектуры Хиросима до конца текущего года.

Производители силовых полупроводников, применяемых в системах управления электропитанием бытовой техники, также наращивают производственные мощности. Компания Mitsubishi Electric возводит новый завод в городе Кикути префектуры Кумамото. Изначально запуск планировался на 2026 год, но из-за высокого спроса со стороны автомобильной промышленности и производителей промышленного оборудования сроки перенесли на ноябрь 2025 года.

Правительство, уделяющее особое внимание укреплению экономической безопасности, намерено продолжать масштабную поддержку отрасли. Согласно комплексному экономическому плану, принятому в ноябре прошлого года, до 2030 финансового года будет выделено более 10 трлн йен на развитие полупроводниковой промышленности и связанных с ИИ технологий. В проект бюджета на 2025 финансовый год заложено 332,8 млрд йен на поддержку массового производства полупроводников нового поколения. Текущий год обещает стать поворотным в истории возрождения японской полупроводниковой индустрии, над которым совместно работают государство и частный сектор.

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