Nippon Steel намерена подать в суд на правительство США в ответ на блокировку сделки по приобретению US Steel

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Токио, 4 янв. (Jiji Press) -- После того, как президент США Джо Байден принял решение о блокировке сделки по приобретению американского сталелитейного гиганта US Steel, компания Nippon Steel 3 января выступила с совместным заявлением с US Steel о намерении «предпринять все необходимые меры для защиты своих законных прав». Согласно указу, компании должны отказаться от планируемой сделки в течение 30 дней. Nippon Steel намерена инициировать судебное разбирательство для осуществления приобретения.

В заявлении Nippon Steel подвергла резкой критике решение о блокировке сделки, охарактеризовав его как «явное нарушение конституционных норм США о надлежащей правовой процедуре и законодательства, регулирующего деятельность Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS), принятое в угоду политическим интересам президента Байдена». Компания подчеркнула отсутствие «каких-либо убедительных доказательств» угрозы национальной безопасности и выразила «глубокое разочарование» данным решением.

Представитель Nippon Steel отметил, что «среди рассматриваемых вариантов действий не исключается судебное разбирательство». Предполагается, что компания намерена оспорить процедурные нарушения в процессе принятия решения на основе проверки CFIUS.

Однако добиться судебного признания утверждения Nippon Steel о том, что «данное приобретение укрепит экономику и национальную безопасность США», будет непростой задачей. Дональд Трамп, который вступит в должность президента 20 января по американскому времени, также заявил о намерении «заблокировать» сделку, что еще больше осложняет ситуацию. В случае срыва сделки Nippon Steel может быть обязана выплатить US Steel неустойку в размере 565 миллионов долларов (около 89 млрд йен).

В связи с указом о блокировке сделки министр экономики, торговли и промышленности Муто Ясухару также выступил 3 января с заявлением, отметив, что «решение, принятое под предлогом угрозы национальной безопасности, вызывает недоумение и сожаление». Учитывая, что это может усилить обеспокоенность японского бизнес-сообщества относительно инвестиций в США, Муто заявил о намерении добиваться соответствующих разъяснений от администрации Байдена.







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