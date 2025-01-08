Футуристический город Toyota «Уовен-Сити» начинает работу осенью = электромобиль Sony-Honda стартует от 14 миллионов йен — репортаж с американской IT-выставки

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Лас-Вегас, 6 января (Jiji Press) -- Корпорация Toyota Motor сообщила о планах запуска проектов по автономному вождению и других инновационных инициатив на экспериментальной площадке, строительство которой завершается в центральной Японии этой осенью.

Toyota объявила о начале тестирования автономного вождения и других передовых технологий в завершенных секторах «Уовен-Сити» — города будущего, возводимого в городе Сусоно префектуры Сидзуока. Параллельно с этим, Sony Honda Mobility — совместное предприятие Sony Group и Honda — раскрыло стартовую цену своего разрабатываемого электромобиля, которая составит 89 900 долларов (приблизительно 14 миллионов йен).

В преддверии открытия CES — крупнейшей международной выставки потребительской электроники и информационных технологий, стартующей 7 января в Лас-Вегасе (штат Невада), председатель Toyota Тоёда Акио и председатель совета директоров, генеральный директор Sony Honda Мидзуно Ясухидэ провели отдельные пресс-конференции.

«Уовен-Сити станет испытательным полигоном мобильности, где мы сможем разрабатывать многочисленные инновационные решения», — подчеркнул Тоёда. К проекту также присоединятся пять новых компаний-партнеров, включая Daikin Industries и Nissin Food Products.













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