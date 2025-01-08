Бывший премьер-министр Японии Суга посетит государственные похороны Картера

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Токио, 7 января (Jiji Press). Бывший премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ примет участие в государственных похоронах бывшего президента США Джимми Картера в Вашингтоне 9 января, сообщило правительство.

Суга, в настоящее время занимающий пост вице-президента правящей Либерально-демократической партии, будет выполнять функции специального посланника премьер-министра Исибы Сигэру.

Картер, занимавший пост президента с 1977 по 1980 год и получивший Нобелевскую премию мира в 2002 году, умер в конце прошлого месяца в возрасте 100 лет.

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