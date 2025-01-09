Panasonic объединяется с конкурентом OpenAI для внедрения генеративного ИИ в свою продукцию

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Лас-Вегас, 7 января (Jiji Press) -- Президент Panasonic Holdings Кусуми Юки анонсировал стратегическое партнёрство с американским стартапом Anthropic, специализирующимся на разработке генеративного искусственного интеллекта, в рамках выставки потребительской электроники «CES» в Лас-Вегасе. В рамках сотрудничества компания намерена интегрировать технологии генеративного ИИ Anthropic для усовершенствования своих продуктов и услуг.

Выступая с программной речью, Кусуми заявил о планах довести долю продуктов и услуг с применением ИИ в общем объёме продаж группы компаний до 30% к 2035 году. «Эта трансформация полностью изменит облик Panasonic», – подчеркнул он.

Anthropic широко известна как конкурент американской компании OpenAI, создателя «ChatGPT». Компания делает акцент на безопасности, используя собственную методологию обучения ИИ в соответствии с этическими нормами человечества. По словам Кусуми: «Когда речь зашла о внедрении этичного ИИ во все наши бизнес-процессы, альтернативы просто не было».

В качестве первого шага в рамках партнёрства Panasonic запустит в США сервис Umi, использующий платформу генеративного ИИ Claude от Anthropic для поддержки психического и физического здоровья, а также благополучия членов семьи.

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