«Uniqlo» поднимает стартовые зарплаты до 330 тысяч йен в месяц

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Токио, 8 января (Jiji Press). Компания Fast Retailing, владелец сети магазинов «Uniqlo», объявила в среду о значительном повышении зарплат: с марта 2025 года начинающие сотрудники будут получать 330 тысяч йен в месяц, а их годовой доход превысит 5 миллионов йен, что на 10% больше текущих показателей.

Этим шагом компания рассчитывает привлечь талантливых выпускников вузов для усиления своих позиций на мировом рынке.

Также вырастут зарплаты управляющих магазинами с опытом работы до двух лет: их ежемесячный доход увеличится с 390 до 410 тысяч йен, а годовой – на 5% до 7,3 миллиона йен.

Компания также внедряет новую систему вознаграждения для сотрудников в Японии. Заработная плата штатных сотрудников головного офиса и продавцов будет повышена до 11% в зависимости от оценки их навыков и амбиций. Для работников, отобранных или повышенных на ключевые позиции, рост может составить до 54%.

В прошлом финансовом году, завершившемся в августе 2023 года, Fast Retailing уже пересматривала систему оплаты труда для своих сотрудников в Японии, повысив зарплаты на 4–40% в зависимости от результатов оценки.







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