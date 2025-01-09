Японские власти предупреждают о кибератаках, связанных с Китаем Безопасность

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Токио, 8 января (Jiji Press) - Национальное полицейское агентство и Национальный центр кибербезопасности Японии выявили масштабную кампанию кибершпионажа со стороны хакерской группы «Mirror Face». С 2019 года группировка, предположительно связанная с правительством КНР, атаковала 210 японских организаций.

Как показал анализ целей, методов и вредоносного программного обеспечения, атаки являются частью организованной кампании по хищению информации о национальной безопасности и передовых технологиях Японии. Эксперты считают, что за этой деятельностью стоят китайские спецслужбы.

В период с декабря 2019 года по июль 2023 года, а также с июня прошлого года хакеры разослали фишинговые письма с вредоносным ПО 173 целям, среди которых оказались Министерство иностранных дел, Министерство обороны, аналитические центры и политики.

Злоумышленники действовали изощренно: они маскировались под экспертов или бывших руководителей атакуемых организаций. В письмах часто использовались темы, связанные с актуальными международными вопросами, такими как «японо-американский альянс» и «ситуация в Тайваньском проливе». Также рассылались поддельные приглашения на конференции и списки участников мероприятий.

С февраля по октябрь 2023 года группа «Mirror Face» успешно проникла в компьютерные сети 37 организаций, в основном из полупроводниковой и телекоммуникационной отраслей. Среди пострадавших оказалось и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).







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