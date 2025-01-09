В Японии рассматривают введение обязательной проверки документов при сдаче металлолома

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Токио, 9 января (Jiji Press) -- Экспертная группа при Национальном полицейском агентстве Японии представила доклад, предусматривающий введение обязательной идентификации личности при операциях с металлоломом в связи с резким ростом краж медных проводов. Агентство планирует разработать соответствующий законопроект для внесения в парламент.

По данным полицейского агентства, на фоне резкого повышения цен на медь и другие металлы, число зафиксированных случаев краж металла в 2023 году достигло 16 276, что втрое превышает показатели 2020 года. Общий ущерб составил порядка 13,2 млрд йен, причем 80% пришлось на металлические кабели, преимущественно медные.

Ожидается, что в прошлом году число краж превысило 20 000 случаев. Только на объектах солнечной энергетики с января по ноябрь было зарегистрировано 6 742 случая хищения металлических кабелей (по предварительным данным).

В настоящее время похищенные медные провода часто оказываются в пунктах приема металлолома, однако законодательство не требует проверки личности продавцов. Это существенно облегчает сбыт краденого, поэтому комиссия выступила за «введение общенационального регулирования на законодательном уровне».

Согласно докладу, приемщиков металлолома следует обязать проверять документы с фотографией, а также вести и хранить учет всех операций. При подозрении на краденый товар должна быть установлена обязательная процедура информирования полиции. На начальном этапе предлагается сосредоточиться на регулировании операций с медью, поскольку именно она чаще всего становится объектом хищений.

По оценкам, число пунктов приема металлолома по всей стране составляет от 50 000 до 100 000. В докладе отмечается необходимость применения административных мер, вплоть до приостановки деятельности, в отношении недобросовестных операторов.

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