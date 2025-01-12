Япония ужесточает санкционный режим в отношении России
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Токио, 10 января (Jiji Press) — Правительство Японии объявило о введении нового пакета санкций против России в связи с продолжающейся военной операцией в Украине.
В соответствии с законом о валютном регулировании и внешней торговле замораживание активов коснется 33 организаций и 12 физических лиц, включая гражданина КНДР. Помимо этого, в отношении 53 организаций из России, Китая и других стран вводится запрет на экспорт и ряд дополнительных ограничений.
Как пояснили власти, новые меры нацелены на противодействие поддержке России со стороны КНДР, а также на пресечение попыток обхода санкций через третьи страны.
Выступая на пресс-конференции, генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса заявил: «Принятые меры призваны способствовать международным усилиям по достижению мира». Он также добавил: «Мы продолжим действовать в тесной координации с международным сообществом, включая партнеров по «Большой семерке» (G7)».
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