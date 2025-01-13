Токио Марин увеличит стартовую зарплату до 410 000 йен

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Токио, 10 января (Jiji Press) -- Как стало известно, один из крупнейших страховщиков Японии, Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd., намерена повысить стартовую заработную плату выпускникам вузов, которые начнут работу в компании в апреле 2026 года, до 410 000 йен.

Для сотрудников, принятых на общую карьерную позицию, которые согласятся на релокацию и будут работать в других регионах, ежемесячная зарплата вырастет примерно на 130 000 йен по сравнению с текущим максимумом в 280 000 йен. В условиях продолжающегося дефицита кадров данная мера направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов. Окончательное решение будет принято после согласования с профсоюзом.

К началу 2026 финансового года компания упразднит позиции «региональной карьерной категории» с фиксированным местом работы и перейдет к единой системе найма на общую карьерную позицию. Для тех, кто не готов к переездам, стартовая зарплата составит около 280 000 йен.

Сотрудники, согласные на релокацию, смогут выбрать между переводами «внутри страны и за рубежом» или «в пределах определенного региона». После трудоустройства им будет предоставлена возможность ежегодно принимать решение о готовности к переезду, что исключит практику «принудительных переводов».

На фоне кадрового дефицита все больше крупных японских компаний повышают стартовые зарплаты. Так, банк Мицуи Сумитомо увеличит ежемесячную стартовую зарплату выпускников 2026 года до 300 000 йен. Страховая компания Мэйдзи Ясуда также поднимет зарплату до 332 000 йен, включая фиксированную оплату сверхурочных, уже в 2025 финансовом году.

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